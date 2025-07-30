Радимов заступился за Семака: Те, кто пишет гадости, закройте свои вонючие рты

«Я полностью поддерживаю дочь Сергея Семака! Послушайте, вы, специалисты! Человек выиграл вам шесть чемпионств подряд. Один раз занял второе место из семи лет. Сколько футболистов прогрессировало. Сколько золотых медалей, парадов и всего остального он вам принес. Да и сейчас только второй тур! Так что те, кто пишет гадости, — закройте свои вонючие рты, тогда будете выглядеть гораздо симпатичнее», — цитирует Радимова «РБ Спорт».