Зарема о встрече Жедсона в аэропорту: Как будто Бритни Спирс выводят из зала суда

«Такая встреча игрока в аэропорту — это позор! Даже Томас Цорн ездил лично встречать игроков и сразу атрибутику дарил. Я помню, как Осимхен прилетел в Стамбул. Он с улыбкой со всеми сотрудниками аэропорта фотографировался. А тут как будто Бритни Спирс выводят из зала суда», — сказала Салихова «СЭ».