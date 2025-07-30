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Зарема о встрече Жедсона в аэропорту: Как будто Бритни Спирс выводят из зала суда

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, в комментарии «СЭ» высказалась о прилете полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в Москву.

Источник: Спорт-Экспресс

Португалец прилетел в аэропорт Внуково в ночь на 30 июля. Футболист прибыл для завершения перехода в «Спартак».

«Такая встреча игрока в аэропорту — это позор! Даже Томас Цорн ездил лично встречать игроков и сразу атрибутику дарил. Я помню, как Осимхен прилетел в Стамбул. Он с улыбкой со всеми сотрудниками аэропорта фотографировался. А тут как будто Бритни Спирс выводят из зала суда», — сказала Салихова «СЭ».

28 июля «СЭ» сообщал, что красно-белые хотят подписать с 26-летним португальцем контракт на 4 года. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.

29 июля «Бешикташ» официально объявил о переговорах по трансферу футболиста в «Спартак».

Фернандеш перешел в «Бешикташ» из «Бенфики» в июле 2022 года. В сезоне-2024/25 хавбек провел за «Бешикташ» 49 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 3 результативные передачи.