«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали

— Он начал в старте, потом по семейным причинам потерял место в составе. И это нормально, потому что человеку нельзя предъявлять претензии из-за семейных проблем. Родился сын, который вместе с мамой находился в Аргентине. И разница во времени сказывалась — здесь ночь, там утро. А ему нужно было постоянно быть на связи с супругой. Он выпал из состава, потому что не отдыхал, не восстанавливался и психологически не был готов. Конечно, появилась обида, ведь раньше он играл больше. Я ему объяснил: «Да, ты играл. Но ты же сам себя вывел на более высокий уровень, и теперь его от тебя все ждут. Это твоя заслуга. Я должен от тебя это требовать». Ближе к концу сезона Вада снова начал выходить, играть, потому что перестроился. И что самое главное — внутри коллектива он остался таким же.