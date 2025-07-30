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Жедсон — самая дорогая покупка в истории «Спартака». Он уже в Москве и убегает от журналистов

Обошел даже Ливая.

Источник: Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images

«Спартак» вот-вот объявит о самом дорогом трансфере в своей истории. По информации турецкого инсайдера Ягыза Сабунджуоглу, клуб договорился с «Бешикташем» о переходе полузащитника Жедсона Фернандеша за 20 миллионов евро, а еще 5 миллионов предусмотрены бонусами.

Позже портал Odds со ссылкой на директора «Бешикташа» Эдуарда Графа сообщил, что общая сумма сделки может составить 27 миллионов евро — вероятно, с учетом агентских комиссий и других расходов.

В любом случае 26-летний португалец станет самым дорогим футболистом в истории «Спартака». Пока что рекорд принадлежит Ливаю Гарсии, перешедшему в московский клуб в феврале 2025 года за 18,7 миллиона евро. За полгода тринидадец провел в составе красно-белых 16 матчей и забил 3 мяча.

Источник: Спорт-Экспресс

Если верить версии директора «Бешикташа», то Жедсон окажется на седьмом месте в рейтинге самых дорогих покупок в истории РПЛ. Выше него — только Малком («Зенит», 41,5 миллиона евро), Аксель Витсель («Зенит», 40), Халк («Зенит», 40), Виллиан («Анжи», 35), Луис Энрике («Зенит», 33) и Данни («Зенит», 30).

Если верить версии инсайдера Сабунджуоглу, то португалец разделит 13−16 места с Карлосом Эдуардо («Рубин»), Джоном Кордобой («Краснодар») и Максимилианом Филиппом («Динамо»). Все они стоили указанным клубам по 20 миллионов евро.

Забег по Внуково

Жедсон уже в Москве. В ночь на 30 июля в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как португалец в сопровождении охраны выходит из зала московского аэропорта Внуково. Когда к Жедсону подбегают журналисты с вопросами, сопровождающий его сотрудник просит португальца ускориться. Кадры с бегущим по терминалу потенциальным новичком «Спартака» быстро стали вирусными.

Почему Жедсон выбрал «Спартак»

По данным турецкого издания Duhuliye, ключевым фактором трансфера стал финансовый. В «Бешикташе» Фернандеш зарабатывал около 1,6 миллиона евро в год, тогда как в «Спартаке» ему предложили 2,5 без учета бонусов. С учетом премий, по информации Ивана Карпова, сумма может вырасти до 4,5 млн.

Как сообщает Hurriyet, у Жедсона возник конфликт с руководством «Бешикташа» из-за зарплаты. Футболист потребовал повышения, сославшись на контракты новых игроков. Президент клуба ответил: «Кто не хочет быть с нами — нам тоже не нужен». После этого Жедсон принял решение о переходе.

Источник: AP 2024

Фернандеш выступал за «Бешикташ» с 2022 года. За это время он провел в составе стамбульского клуба 49 матчей, в которых отличился 12 раз и сделал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Автор: Андрей Кириллов