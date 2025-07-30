Жедсон — самая дорогая покупка в истории «Спартака». Он уже в Москве и убегает от журналистов

Жедсон уже в Москве. В ночь на 30 июля в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как португалец в сопровождении охраны выходит из зала московского аэропорта Внуково. Когда к Жедсону подбегают журналисты с вопросами, сопровождающий его сотрудник просит португальца ускориться. Кадры с бегущим по терминалу потенциальным новичком «Спартака» быстро стали вирусными.