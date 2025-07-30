«Истанбул Башакшехир» объявил о подписании контракта с Аббосбеком Файзуллаевым

«Приветствуем Аббосбека Файзуллаева! Наш клуб подписал пятилетний контракт с игроком сборной Узбекистана, который до этого играл за ЦСКА.



Приветствуем Файзуллаева в нашей семье и желаем ему успешных выступлений в оранжево-тёмно-синей форме», — говорится в сообщении пресс-службы «Истанбул Башакшехир».