Стали известны условия, на которых «Зенит» готов отдать Ренана «Бешикташу» — Fanatik

Главный тренер турецкого клуба Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть этого футболиста в своей команде, поскольку тот способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Клуб с берегов Невы ожидает, что коллектив из Стамбула возьмёт игрока в аренду за € 1 млн и выкупит права на него за € 14 млн.