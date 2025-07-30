Галактионов: брать иностранца, чтобы он сидел в запасе, — такого в «Локомотиве» не будет

«Приоритетная цель на трансферном рынке ещё не совсем достигнута. Но просто так брать иностранца, который будет сидеть в запасе… Такого не будет — нужен игрок, который был бы на голову сильнее. Нам нужно не размывать обойму игроков, а сделать её качественно сильнее. Клуб работает, посмотрим, что из этого выйдет», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.