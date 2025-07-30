Тренер ЦСКА объяснил, как переиграл «Локомотив»

«Глебов провел отличную игру? Да, но я бы не хотел говорить только о Глебове, я бы хотел говорить обо всей команде, потому что она провела потрясающий матч. Ребята боролись, им было непросто, они показали себя как настоящая команда. Я горжусь ими! Я бы не хотел заострять внимание на неосновном составе “Локомотива”, меня интересует только моя команда. В конце концов, мы выиграли!» — заявил Челестини.