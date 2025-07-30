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Тренер ЦСКА объяснил, как переиграл «Локомотив»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча Кубка России против «Локомотива» заявил, что его команда заслужила победу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

Источник: Ильнар Тухбатов, РФС

«Глебов провел отличную игру? Да, но я бы не хотел говорить только о Глебове, я бы хотел говорить обо всей команде, потому что она провела потрясающий матч. Ребята боролись, им было непросто, они показали себя как настоящая команда. Я горжусь ими! Я бы не хотел заострять внимание на неосновном составе “Локомотива”, меня интересует только моя команда. В конце концов, мы выиграли!» — заявил Челестини.

Встреча, которая состоялась на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась с результатом 2:1. На 30-й минуте «армейцев» вперед вывел Милан Гайич, но на 67-й минуте Алексей Батраков с пенальти сравнял счет. Победу ЦСКА принес 19-летний Кирилл Глебов: он отличился на 79-й минуте. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию события.

ЦСКА и «Локомотив» играют в группе D вместе с тольяттинским «Акроном» и калининградской «Балтикой».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

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