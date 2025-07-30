Главный тренер Челестини отреагировал на трансфер Верде в ЦСКА

«Лионель приехал с другой части света, ему нужно время адаптироваться. Сейчас мы увидим его тренировки, поможем адаптации и увидим, что он может. Но он для нас очень важен.



Он пока не тренировался с командой, но у нас не так много игроков. Верде будет получать минуты, но я должен увидеть его на тренировках. Он будет в заявке на следующий матч», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.