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Защитник ЦСКА Лукин рассказал о требованиях Фабио Челестини

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, какие требования у главного тренера армейцев Фабио Челестини.

Источник: Чемпионат.com

Напомним, швейцарец возглавил красно-синих этим летом, сменив на этом посту Марко Николича.

«Фабио просит больше держать мяч, делать стеночки, играть на третьего. Мы сегодня забили красивые голы. Надеюсь, будем продолжать так же в следующих матчах», — передаёт слова Лукина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.