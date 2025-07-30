Глебов — об уходе Роши из ЦСКА: у нас нет времени расстраиваться

«У нас нет времени и возможности расстраиваться, потому что буквально вчера узнали, а уже сегодня игра. Случилось и случилось. У нас есть свои молодые — Лукин и Абдулкадыров, которые спокойно займут его место», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.