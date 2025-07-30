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Глебов — об уходе Роши из ЦСКА: у нас нет времени расстраиваться

Вингер московского ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал уход из клуба защитника Виллиана Роши в «Аль-Джазиру» из ОАЭ.

Источник: Чемпионат.com

«У нас нет времени и возможности расстраиваться, потому что буквально вчера узнали, а уже сегодня игра. Случилось и случилось. У нас есть свои молодые — Лукин и Абдулкадыров, которые спокойно займут его место», — передаёт слова Глебова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан Роша провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 6 млн.