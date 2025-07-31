«Это не катастрофа». Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов — о результатах на старте сезона

Нижегородцы проиграли три матча из трёх.
«В команду пришло много новичком — сейчас идёт процесс слаживания, командной поддержки на поле. Выстраивается рисунок игры. Это не катастрофа, а рабочий процесс. Пришёл новый тренер. Вся система только сейчас начинает прорисовываться и налаживаться, поэтому не надо говорить, что это кошмар. Конечно, главный тренер владеет ситуацией. На то он и главный тренер, чтобы владеть», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Футбол, Кубок России, Группа C
30.07.2025, 18:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Алексей Шпилевский
Голы
Динамо Мх
Гамид Агаларов
80′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
21
Абдулпаша Джабраилов
70
Валентин Пальцев
77
Темиркан Сундуков
78′
4
Идар Шумахов
22
Мохамед Аззи
43
Ильяс Ахмедов
62′
5
Джемал Табидзе
53
Шамиль Гаджиев
62′
96
Кирилл Помешкин
10
Джавад Хоссейннеджад
78′
25
Гамид Агаларов
9
Ражаб Магомедов
62′
98
Гаджи Будунов
16
Уссем Мрезиг
46′
47
Никита Глушков
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
77
Андрей Ивлев
90+2′
40
Олакунле Олусегун
22
Никита Каккоев
25
Свен Карич
9
Тьяго Весино
2
Виктор Александров
77′
24
Эдгардо Фаринья
20
Хуан Мануэль Боселли
66′
8
Мамаду Майга
7
Владислав Карапузов
46′
16
Ярослав Крашевский
29
Лука Веснер Тичич
66′
27
Вячеслав Грулев
70
Максим Шнапцев
7′
46′
88
Даниил Лесовой
Статистика
Динамо Мх
Пари Нижний Новгород
Желтые карточки
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Антон Фролов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти