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Флориана
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Хайберниан
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22:00
Эгнатия
:
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2.16
X
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Партизан
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Александрия
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3.72
П2
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Футбол. Лига конференций
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Шэмрок Роверс
:
Сент-Джозефс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
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Хайдук С
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П1
X
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КДК дисквалифицировал Заболотного за удаление в игре с «Балтикой» на два матча, один из них — условно

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации форварда «Спартака» Антона Заболотного по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Балтики» (0:3).

Источник: РИА "Новости"

«Судья правильно удалил игрока. Антон записал видеообращение, он принес извинения перед КДК и Бивеевым. Мы установили, что это дисциплинированный игрок. Заболотный дисквалифицирован на 2 матча, один из которых условный. Испытательный срок форварда — до конца сезона-2025/26», — сказал Григорьянц.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Балтике» со счетом 0:3. Заболотный получил красную карточку на 11-й минуте встречи.

Спартак
0:3
Первый тайм: 0:0
Балтика
Футбол, Премьер-лига, Тур 2
26.07.2025, 15:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Владислав Саусь
49′
Чиносо Оффор
(Эльдар Чивич)
80′
Николай Титков
85′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
18
Наиль Умяров
45+9′
91
Антон Заболотный
11′
10
Маркиньос
45+4′
58′
29
Рикарду Мангаш
45+7′
97
Даниил Денисов
55′
4
Алексис Дуарте
35
Кристофер Мартинс
65′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
65′
9
Манфред Угальде
7
Пабло Солари
15′
11
Ливай Гарсия
68
Руслан Литвинов
55′
82
Даниил Хлусевич
Балтика
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
16
Кевин Андраде
4
Натан Гассама
17
Владислав Саусь
56′
22
Николай Титков
10
Илья Петров
71′
23
Мингиян Бевеев
17′
38′
77
Эльдар Чивич
91
Брайан Александр Хиль
37′
66′
15
Тентон Йенне
73
Максим Петров
66′
90
Чиносо Оффор
8
Андрей Мендель
72′
5
Айман Мурид
Статистика
Спартак
Балтика
Желтые карточки
4
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
3
23
Удары в створ
0
10
Угловые
0
6
Фолы
11
16
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти