КДК дисквалифицировал Заболотного за удаление в игре с «Балтикой» на два матча, один из них — условно

«Судья правильно удалил игрока. Антон записал видеообращение, он принес извинения перед КДК и Бивеевым. Мы установили, что это дисциплинированный игрок. Заболотный дисквалифицирован на 2 матча, один из которых условный. Испытательный срок форварда — до конца сезона-2025/26», — сказал Григорьянц.