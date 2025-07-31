«Спартак» показал текст письма Егора Титова Жедсону Фернандешу: «Желаю тебе тоже вписать имя в историю клуба»

Ранее клуб опубликовал видео первого дня 26-летнего португальца в «Спартаке», в которое попал эпизод с вручением новичку письма Титова.
«Привет, Жедсон! Тебе пишет Егор Титов. Я провел практически всю карьеру в “Спартаке”, сыграл 442 игры — это второй результат в истории клуба. Я забил 106 голов — в истории “Спартака” всего семь таких игроков.
Я оформлял дубль на «Жозе Алваладе» в Лиге чемпионов, где ты тоже обыгрывал «Спортинг». Я забивал лондонскому «Арсеналу», когда мы обыграли их 4:1. А ты играл за их главных соперников. Но теперь между нами еще больше общего.
Ты — отличный футболист. Я сам играл полузащитником, поэтому вижу в тебе тот класс и уровень, который необходим «Спартаку». С этим прекрасным клубом я выиграл 6 чемпионств и 2 Кубка России. Желаю тебе тоже вписать свое имя в историю «Спартака» золотыми буквами.
«Спартак» — великий клуб, самый титулованный и популярный в России. Давление здесь особенное, уникальное. Сотрудники и болельщики окружат тебя поддержкой и заботой. А Москва — впечатляющий город. Уверен, здесь тебе понравится", — написал Титов.
«Спартак» объявил о переходе Жедсона 31 июля. 26-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 2029 года. Он будет выступать за «Спартак» под 83-м номером. Трансфер стал самым дорогим в истории клуба.
Жедсон выступал за «Бешикташ» с лета 2022 года. С того момента он провел за турецкий клуб 131 матч во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 16 результативных передач.