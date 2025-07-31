«Спартак» показал текст письма Егора Титова Жедсону Фернандешу: «Желаю тебе тоже вписать имя в историю клуба»

Я оформлял дубль на «Жозе Алваладе» в Лиге чемпионов, где ты тоже обыгрывал «Спортинг». Я забивал лондонскому «Арсеналу», когда мы обыграли их 4:1. А ты играл за их главных соперников. Но теперь между нами еще больше общего.