«Спартаку» нужно вернуть репутацию, Семака ждет работа над ошибками, «Краснодар» рискует уйти в пике

Однако перехваливать «Локо» тоже не стоит — сыграно всего два тура, и яркий старт еще ни о чем не говорит. Железнодорожники допустили по своим воротам 24 удара за две игры, это немало, так что с обороной Галактионову еще возиться и возиться. Но пока можно работать в штатном режиме — тем более от «Пари НН» серьезного сопротивления ждать не стоит. Ноль очков, ноль забитых мячей и пять пропущенных — нижегородцы развалились как с «Краснодаром» дома, так и на другом берегу Волги в гостях у «Крыльев» (с «Динамо» Мх в Кубке смотрелись пободрее, но все равно проиграли). В общем, пока замена Виктора Гончаренко на соотечественника Алексея Шпилевского результата не приносит.