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«Спартаку» нужно вернуть репутацию, Семака ждет работа над ошибками, «Краснодар» рискует уйти в пике

Превью 3-го тура РПЛ.

Источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» — ЦСКА: новые герои

Даже интересно, будет ли Сергей Семак настраивать команду на матч, делая отсылки к обидному вылету в финале Пути РПЛ Кубка России в мае этого года. Тогда «Зенит» упустил добытое в первом матче преимущество в два мяча и проиграл в серии пенальти. Как итог — сезон завершился без титулов. Трансферы Жерсона и Веги должны дать команде буст на новый сезон. Нет сомнений, что еще парочку подписаний до конца трансферного окна «Зенит» оформит.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 3, 3.08.2025, 18:00
Зенит
-
ЦСКА
-

Но важнее то, как Семак справится с текущим ресурсом. В чем найдет мотивацию для игроков, как адаптирует тактические модели. В этом плане матч с ЦСКА станет своего рода если не экзаменом, то работой над ошибками. В прошлом туре питерцы уже обидно упустили победу над «Рубином», поэтому сейчас нужно как можно скорее реабилитироваться. Трагедией поражение от ЦСКА не станет, но настроение на стартовый отрезок сезона точно задаст.

Армейцы пока вальяжно чувствуют себя при Фабио Челестини. Швейцарская прагматичность с итальянской раскрепощенностью оказывают здоровое влияние на команду. Победа в Кубке над «Локомотивом» должна прибавить еще уверенности.

ЦСКА постепенно уходит от модели Марко Николича, и это развязывает руки ранее скрытым героям. Например, Данилу Круговому, который раскрылся на позиции правого полузащитника и стал героем встречи с «Ахматом». Но пока вся конструкция не так прочно стоит на сваях, потому и раскачать ее вполне реальная задача. Особенно для «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» — «Динамо»: Карпин в ожидании подкрепления

Команды, которые на стартовом отрезке пока скорее разочаровывают. Касается это в первую очередь качества игры, так как в четырех и даже трех очках за два тура никакой катастрофы точно нет. Но кое-какие проблемы всплыли у обеих команд.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 3, 2.08.2025, 20:30
Краснодар
-
Динамо
-

Особенно разочаровывает пока «Краснодар». В Суперкубке оказался слабее полуразобранного ЦСКА, дома абсолютно по делу уступил «Локомотиву», в Кубке проиграл первый же матч «Крыльям» (вторым составом, но все же), даже в победном матче с «Пари НН» испытывал трудности с созданием опасных моментов. Итого — три поражения в четырех матчах, столько же, сколько за всю весну. Атака барахлит, оборона сумела лишь раз сыграть на ноль.

Но мы отмечали те же болячки и на старте прошлого сезона, который «быки» завалили. А потом поперли вперед и уже не остановились. Так что спишем на болезнь роста. Старт у «Краснодара» получается тяжелым — зато если получится победить «Динамо», то обо всех проблемах большинство болельщиков и экспертов забудут уже на следующий день.

Для бело-голубых это тоже будет большая проверка. Пока отметим, что эффектности в действиях бело-голубых стало поменьше. Карпин явно прикрутил остроатакующие настройки, которые выставил Личка, так что сейчас команда стала более прагматичной. На результатах это пока сказывается положительно — победа и ничья в РПЛ, три очка в Кубке после виктории над «Сочи».

Но есть много вопросов по качеству — динамовцы стали более ограниченными и предсказуемыми в атаке. Здорово, что без раскачки начал в Москве Сергеев — три гола в трех первых матчах на новом рабочем месте. Видно, что команда старается играть именно на него. Дуэль Ивана с Кордобой обещает быть особенно захватывающей. Ну, а пока наблюдаем продолжение тенденции воссоединения Карпина с бывшими — вслед за Глебовым и Осипенко под его началом работает и Зайнутдинов. Плюс уже в Москве Рубенс, переходящий из «Атлетико Минейру».

Источник: РИА "Новости"

«Пари НН» — «Локомотив»: возможность закрепиться на первом месте

«Локо» точно не рассматривался большинством болельщиков как один из претендентов на чемпионство — клуб формируется в основном россиянами, без звездных легионеров. Но пока лето для железнодорожников весьма успешное — костяк сохранили, Пиняева в ЦСКА не отпустили, Галактионов остался, провернули несколько интересных трансферов, при этом не потратив больших денег. Но главное — команда одержала две победы в двух стартовых турах и на данный момент располагается на первом месте в турнирной таблице. Да, проиграла ЦСКА в Кубке, но ничего страшного точно не произошло.

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 3, 2.08.2025, 20:30
Пари Нижний Новгород
-
Локомотив
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Зато впечатлила гостевая победа «Локо» над «Краснодаром». Красно-зеленые не играли вторым номером, а активно атаковали и пытались навязать инициативу. Очень смело, а главное — качественно. Конечно, напрашивается очередная порция похвалы оформившему дубль Батракову, но отметим и то, как Галактионов быстро вписал в атаку новичков — Руденко и Бакаев явно добавили команде динамики и мысли. Комличенко пока чуть отстает и проигрывает конкуренцию Воробьеву, но время на раскачку еще есть.

Однако перехваливать «Локо» тоже не стоит — сыграно всего два тура, и яркий старт еще ни о чем не говорит. Железнодорожники допустили по своим воротам 24 удара за две игры, это немало, так что с обороной Галактионову еще возиться и возиться. Но пока можно работать в штатном режиме — тем более от «Пари НН» серьезного сопротивления ждать не стоит. Ноль очков, ноль забитых мячей и пять пропущенных — нижегородцы развалились как с «Краснодаром» дома, так и на другом берегу Волги в гостях у «Крыльев» (с «Динамо» Мх в Кубке смотрелись пободрее, но все равно проиграли). В общем, пока замена Виктора Гончаренко на соотечественника Алексея Шпилевского результата не приносит.

Источник: РИА "Новости"

«Акрон» — «Спартак»: вырулит ли Станкович?

Что ж, начало сезона для «Спартака» в РПЛ получилось обескураживающим. Но это в стиле красно-белых. После победы над махачкалинским «Динамо» все обсуждали судейство, будто игнорируя то, что происходило на поле. После 0:3 с «Балтикой» у многих болельщиков наверняка вновь появился соблазн потыкать пальцем в сторону арбитров. Отмененные голы, удаления лидеров — неужели «Спартак» душат?

Футбол
Премьер-лига 2025/2026
Тур 3, 3.08.2025, 13:30
Акрон
-
Спартак
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Конечно, судьи принимают спорные решения, но факт еще и в том, что красно-белые слишком много ошибаются индивидуально. Даже с «Динамо» допускали у своих ворот достаточное число моментов. С «Балтикой», оставшись в меньшинстве, не показали никакой адаптивности. Тут вопросы и к тренерскому штабу Деяна Станковича — он уже должен был притереться к команде и более тонко ее контролировать. Но, опять же, не будем делать преждевременных выводов — «Спартак» слишком часто бросает из стороны в сторону, вон с «Ростовом» в Кубке уверенно справились. Так что знаменитая синусоида в ближайшее время спокойно может вновь поползти ввысь.

Хотя с «Акроном» точно будут проблемы, тем более спустя всего несколько дней после удушливого выезда на Дон. Команда из Тольятти — на пару с «Локомотивом» лидер РПЛ по числу забитых голов (5), пропущен всего один. Потому — заслуженное второе место перед стартом третьего тура. Связка Дзюбы, Болдырева и Пестрякова здорово коммуницирует и чувствует друг друга, к организации остальных линий тоже минимум вопросов. Только и чересчур превозносить «Акрон» пока не будем. Ничья с «Крыльями» и разгром новичка РПЛ «Сочи» — достижения не того масштаба. А вот скальп «Спартака» точно зарядит команду Тедеева на длительный отрезок. Сейчас лучшее время, чтобы его снять.

Источник: Спорт-Экспресс

Автор: Марк Бессонов

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