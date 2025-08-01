36-летний Дзюба не исключил, что проводит последний сезон в РПЛ

«Опасаетесь, что это мой последний сезон в РПЛ? Скорее всего, да, есть такое. Но пока, тьфу-тьфу, чувствую себя великолепно. Если честно, прямо наслаждаюсь этим моментом. Спасибо медицинскому и тренерскому штабам “Акрона”, они меня подводят к матчам идеально. К каждой игре подхожу в хорошей физической форме.



На сколько по физической форме себя ощущаю? У нас очень тяжелый тренировочный процесс. Понятно, что я беру в определенные моменты паузы. Возраст позволяет хорошо чувствовать свое тело. Не знаю… Если считать по 10-балльной системе, то поставлю восемь, наверное. Сейчас могу себя ощущать.



Так много я никогда не подтягивался, столько никогда не делал работы в зале (Улыбается). Вы знаете, я все время в голодном состоянии, все время хочу есть. Постоянная борьба с весом — интересная вещь», — цитирует Дзюбу «РБ Спорт».