«Подсадил на плов и улетел». Акинфеев обратился к покинувшему ЦСКА Файзуллаеву

За ЦСКА Файзуллаев выступал с 2023 года. Всего провёл 72 матча, забил восемь мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с ЦСКА Файзуллаев завоевал Кубок и Суперкубок России и бронзу МИР РПЛ. В период выступления за армейцев признавался лучшим молодым игроком года в Азии.