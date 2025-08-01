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«Подсадил на плов и улетел». Акинфеев обратился к покинувшему ЦСКА Файзуллаеву

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост об уходе хавбека Аббосбека Файзуллаева из команды.

Источник: Чемпионат.com

Футболист продолжит карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир», с которым заключил пятилетнее контрактное соглашение.

«Подсадил на плов и улетел. Удачи, Аббосик», — написал Акинфеев на личной странице в своей социальной сети, прикрепив совместное фото с Файзуллаевым.

Источник: Соцсети

За ЦСКА Файзуллаев выступал с 2023 года. Всего провёл 72 матча, забил восемь мячей и отдал 22 голевые передачи. Вместе с ЦСКА Файзуллаев завоевал Кубок и Суперкубок России и бронзу МИР РПЛ. В период выступления за армейцев признавался лучшим молодым игроком года в Азии.