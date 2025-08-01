Глушенкову в «Зените» надо перестроиться. Не на поле — в голове

Сейчас разница только в одном: публично защищать игрока пришёл его отец Александр Глушенков. Мы не можем говорить, что он транслирует мысли сына, но очевидно, что недовольство внутри семьи есть: «Игра идёт, чего его менять? Всё хорошо, в итоге 2:2 — на кого спихивать? Если сопоставлять, кто сколько ошибался, если под каждого копать… Ошибаются все. По мысли, движению — какие к нему вопросы? Нет передач между линиями, мало передач к нему приходит. Нет пасов от защитников. Катание мяча от вратаря налево-направо кому надо? Даже я в 54 выйду, то же самое смогу. А кто пасом между линиями начнёт атаку? Ну он тоже хочет и справа играть, но не знаю, почему не дают шанса. Наверное, потому что Луис Энрике есть и стоит миллионы».