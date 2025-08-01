Комментатор Керимов: «Жедсон не конкурент Барко. А вот Мартинс будет играть реже»

— Да, я видел этот выпуск. Но Тимур не имел в виду то, что Жедсон — конкурент Барко. Они все-таки разноплановые футболисты. Жедсон может сыграть 10-ку, но только в том случае, если Барко будет пропускать матч по каким-то причинам. А так, Станкович не видит португальца в роли именно классического плеймейкера. Фернандеш почти всю карьеру отыграл на позиции «восьмерки». Поэтому я и предположил, что место в составе, видимо, потеряет Мартинс.