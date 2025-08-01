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Комментатор Керимов: «Жедсон не конкурент Барко. А вот Мартинс будет играть реже»

Специалист по турецкому футболу комментатор Эльвин Керимов считает, что рядом с новичком «Спартака» Жедсоном должен играть классический опорник-разрушитель.

Источник: spartak.com

— Что-то настораживает в игре Жедсона?

— Считаю, рядом с ним должен играть классический опорник-разрушитель. Потому что, как заметил выше, Жедсон все время рискует. Да, португалец дает большой объем, много мячей отбирает, выносливый. Но играет на грани риска. Это часто может приводить к потерям. Его надо, конечно, страховать. Есть ли в «Спартаке» сейчас такой опорник?

— Умяров?

— Мне кажется, Наиль не разрушитель. Умяров — это как раз больше про пас. Поэтому определенные вопросы все-таки возникают.

— Мартинс?

— Жедсон — это как раз замена Мартинсу. Они прямые конкуренты, дублируют друг друга. Мартинс тоже любит проходы вперед, подключаться в атаку. Скорее всего, теперь представитель Люксембурга будет реже играть. Не думаю, что Станкович совместит их на поле.

— Известный футбольный функционер Тимур Гурцкая считает, что переход Жедсона в «Спартак» означает продажу Барко: «Если они будут играть вместе, то счет будет не 0:3, а где-то 2:5».

— Да, я видел этот выпуск. Но Тимур не имел в виду то, что Жедсон — конкурент Барко. Они все-таки разноплановые футболисты. Жедсон может сыграть 10-ку, но только в том случае, если Барко будет пропускать матч по каким-то причинам. А так, Станкович не видит португальца в роли именно классического плеймейкера. Фернандеш почти всю карьеру отыграл на позиции «восьмерки». Поэтому я и предположил, что место в составе, видимо, потеряет Мартинс.

— Но не опасно ли одновременно выпускать на поле Барко и Жедсона? Аргентинец не обороняется, а португалец, как вы сами заметили, постоянно рискует…

— Определенный риск, наверное, есть. Довольно большая нагрузка будет лежать на опорнике. Надо подумать, кого ставить рядом. Но в принципе таков футбол Станковича. Это владение, прессинг, доминирование. Так что никакого отклонения от философии сербского тренера в этом трансфере нет.

Да, Жедсон нередко совершает потери, но и много мячей отбирает. Очень цепкий, прессингует. Готов бегать все 90 минут. В чемпионате Турции он был одним из самых выносливых. Настоящий атлет! Претензий к его самоотдаче точно не возникнет. Просто надо грамотно его вписать в рисунок игры.

Автор: Виталий Айрапетов

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