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Челестини выбрал Россию вместо Лиги чемпионов: «Возможность выйти из зоны комфорта»

Главный тренер московского ЦСКА, швейцарец Фабио Челестини рассказал, почему решился на переезд в Россию вместо работы в Лиге чемпионов.

Источник: РИА "Новости"

В прошлом сезоне Челестини стал чемпионом и обладателем Кубка Швейцарии во главе «Базеля».

— Многие могут удивиться моему поступку, но, скорее, это не футбольные люди. На пути в группу Лиги чемпионов «Базелю» нужно пройти квалификацию. По ее итогам, возможно, придется играть в Лиге Европы.

— То есть чемпионат России — это круче, чем Лига Европы?

— Я ищу проекты, в которых могу продолжать расти как тренер. На тот момент у меня было несколько вариантов. Один из них — пойти в клуб, который может стать великим и войти в историю. А ЦСКА — уже исторический клуб в футбольной среде. Команда сыграла в ¼ финала Лиги чемпионов, выиграла Лигу Европы в 2005 году. Так что это большой клуб. Я хотел продолжать побеждать, быть в команде, которая может дать мне шанс победить. В прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России и занял 3-е место в чемпионате. На спортивном уровне этот клуб меня заинтересовал. Спортивный вызов всегда интересен. Если честно, сыграл человеческий момент. Это другая культура, другой футбол. Это приключение. Мне нравится учиться, открывать что-то новое. Предоставилась возможность стать частью проекта ЦСКА и выйти из зоны комфорта, — заявил Челестини в интервью Нобелю Арустамяну.

Ближайший матч ЦСКА проведет в гостях против петербургского «Зенита» в воскресенье, 3 августа.