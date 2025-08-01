Челестини выбрал Россию вместо Лиги чемпионов: «Возможность выйти из зоны комфорта»

— Я ищу проекты, в которых могу продолжать расти как тренер. На тот момент у меня было несколько вариантов. Один из них — пойти в клуб, который может стать великим и войти в историю. А ЦСКА — уже исторический клуб в футбольной среде. Команда сыграла в ¼ финала Лиги чемпионов, выиграла Лигу Европы в 2005 году. Так что это большой клуб. Я хотел продолжать побеждать, быть в команде, которая может дать мне шанс победить. В прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России и занял 3-е место в чемпионате. На спортивном уровне этот клуб меня заинтересовал. Спортивный вызов всегда интересен. Если честно, сыграл человеческий момент. Это другая культура, другой футбол. Это приключение. Мне нравится учиться, открывать что-то новое. Предоставилась возможность стать частью проекта ЦСКА и выйти из зоны комфорта, — заявил Челестини в интервью Нобелю Арустамяну.