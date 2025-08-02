Ризван Уциев: У нас есть игра и коллектив, скоро начнем набирать очки

— Если брать последний сезон, то в целом очень много очков мы потеряли из-за своих отдельных ошибок при плохой реализации моментов в атаке. По игре при Ташуеве мы выглядели очень мощно большую часть матчей и могли вполне избежать тех же переходных игр. Но из-за слабой реализации моментов постоянно играли ничьи, в результате чего при хорошей игре не добились того результата, который позволил бы значительно выше подняться в таблице. Что-то не получалось, не везло. Весной очень много было ничьих, по сезону много потерь очков из-за голов на последних минутах, обидных потерь мяча, пенальти и так далее. Если бы не эти недочеты, были бы наверху.