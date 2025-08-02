Ризван Уциев: У нас есть игра и коллектив, скоро начнем набирать очки

Весной футболисты грозненского «Ахмата» с трудом спаслись от вылета из РПЛ, избежав его только по итогам переходных матчей, куда они попали с 14-го места. В межсезонье в команде сменился главный тренер — вместо Сергея Ташуева пришел Александр Сторожук. В клубе частично поменялся состав — в частности, Грозный покинул один из лидеров последних лет Бернард Бериша. Также в ЦСКА мог уйти постоянно вызывающийся в сборную России Лечи Садулаев — слухи о его трансфере шли всю первую половину лета.
Новый сезон «Ахмат» также начал неудачно. В чемпионате он стартовал с домашнего поражения от казанского «Рубина» (0:2) и выездного от ЦСКА (1:2). Причем в матче с армейцами грозненцы вели 1:0, но пропустили два гола от Данила Кругового в самом конце первого тайма. В первом матче Кубка России команда начала с домашнего поражения петербургскому «Зениту» (1:2) на групповом этапе.
В интервью «Известиям» защитник «Ахмата» Ризван Уциев объяснил, за счет чего результаты клуба должны улучшиться, порассуждал о том, стоит ли Садулаеву уходить в топ-клуб, а также рассказал, почему продолжает карьеру футболиста в 37 лет.
— Что случилось с «Ахматом» в конце первого тайма матча с ЦСКА?
— Потеря концентрации — не знаю, тяжело сказать еще что-то конкретное. В первом тайме играли хорошо. Имели хорошие моменты, чтобы забить еще голы в ворота ЦСКА. Очень обидно, что так всё дальше перевернулось. Можно было побороться за очки в этом матче.
— Стоит говорить о больших проблемах в связи со стартовыми поражениями в этом сезоне?
— Самое главное — у нас есть игра и коллектив. Думаю, чуть-чуть доработаем определенные моменты в игре и скоро начнем набирать очки.
— Почти всё межсезонье в СМИ постоянно появлялась информация о скором трансфере Лечи Садулаева в ЦСКА. Насколько на команду это влияло?
— Разговоры об этом давно идут, так что мы привыкли ко всем слухам. Поэтому на нас перед матчами сезона, в том числе против ЦСКА, это никак не влияло. Мы максимально серьезно готовились и готовимся к играм, не обращая внимание на подобные разговоры.
— Вы на правах самого опытного игрока «Ахмата» общались с Садулаевым? Давали советы, стоит ли ему уходить в ЦСКА?
— Об этом мы с ним не говорили. Конечно, я, как игрок «Ахмата», хочу, чтобы футболист такого уровня, как Лечи, был в нашей команде. Но, как лучше для его будущего, пусть он сам решает.
— С вашей точки зрения, для его будущего лучше подольше играть в «Ахмате» или попробовать себя в клубе с финансовыми возможностями как у ЦСКА?
— Для «Ахмата» лучше, чтобы он играл у нас. Для Лечи, возможно, лучше в будущем поиграть в топ-клубе. А еще можно в Европе попробовать себя — может быть, сразу туда от нас отправиться, может быть, сначала поиграв в том же ЦСКА.
— Если бы Лечи ушел в ЦСКА этим летом, «Ахмату» еще тяжелее пришлось бы?
— У нас есть усиление состава. Но всё равно Лечи — это лидер команды. Который очень важен для нас.
— После всех летних изменений в составе и тренерском штабе на какой результат команда нацелена в новом сезоне?
— Конечно, хочется в этом сезоне уже побороться за высокие места. Быть как можно выше. А то в последние пару лет мы больше мучились внизу таблицы. Но теперь у нас есть усиление — качественное усиление. И я думаю, всё у «Ахмата» наладится в ближайшее время.
— Что-то поменялось в подготовке и тактике команды с приходом Александра Сторожука на пост главного тренера?
— У каждого тренера свои требования, свои нюансы. Так что в определенных моментах изменения есть. Но в целом, как при Ташуеве мы старались играть больше в атаку, так и сейчас стараемся это делать при Сторожуке.
— С чем связано то, что вы больше мучились внизу таблицы в последние два сезона, после того, как за долгие годы приучили публику, что ниже десятого места редко финишируете и постоянно отбираете очки у фаворитов, играя с ними на равных?
— Если брать последний сезон, то в целом очень много очков мы потеряли из-за своих отдельных ошибок при плохой реализации моментов в атаке. По игре при Ташуеве мы выглядели очень мощно большую часть матчей и могли вполне избежать тех же переходных игр. Но из-за слабой реализации моментов постоянно играли ничьи, в результате чего при хорошей игре не добились того результата, который позволил бы значительно выше подняться в таблице. Что-то не получалось, не везло. Весной очень много было ничьих, по сезону много потерь очков из-за голов на последних минутах, обидных потерь мяча, пенальти и так далее. Если бы не эти недочеты, были бы наверху.
— Сейчас есть уверенность, что этих недочетов получится избежать?
— Не сомневаюсь в этом.
— Вам уже 37 лет, и вы в последние годы не так часто играете в основном составе, как раньше. Не было мысли закончить карьеру футболиста и, к примеру, начать тренировать?
— В клубе сказали, что продлевают контракт. Так что я дальше работаю и готовлюсь к матчам.
Алексей Фомин