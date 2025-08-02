Новичок «Спартака» Жедсон объяснил выбор своего игрового номера

«Обычно игроки выбирают номера, под которыми играют их кумиры. А я выбрал свой потому, что он многое значит лично для меня. Под ним я начал свою профессиональную карьеру. Решил не брать чей-то номер, чтобы стараться быть на кого-то похожим, а пройти весь путь со своим», — приводит слова Фернандеша официальный сайт московского клуба.