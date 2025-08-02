Главное преображение лета в РПЛ. Как объяснить успех перестройки в «Крыльях»

Вы же помните, что говорили о «Крыльях» в середине июня? Контекст простой — у клуба всё плохо. Тогда телеграм-каналы разгоняли инсайды о том, что на первые тренировки Магомеда Адиева приехали 10−12 человек. С новичками якобы было всё сложно. А тренер чуть ли не собирался уходить из-за отсутствия понимания по будущему. И в головах общественности наверняка закрепилась простая мысль: даже если Самара и дотянет до старта МИР Российской Премьер-Лиги, то сразу отлетит вниз таблицы. Чистый спорт победит. Но путём очищения Лигой Pari.