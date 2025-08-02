Овечкин рассказал, почему не сыграл за футбольное «Динамо» этим летом

Летом 2022-го Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом», где отметился голом в начале матча.
— Ты знаешь, что «Динамо» хочет стать чемпионом в этом году?
— Я надеюсь. Переживал два года назад, когда была возможность обыграть «Краснодар», но «Краснодар» не позволил. В этом году «Динамо» как раз позволило «Краснодару» стать чемпионом.
— Больше не планируешь играть за «Динамо» в футбол?
— Сейчас куда, у них сезон.
— Были же выставочные игры.
— Я отдыхал, играл в волейбол. Обыгрывал Кобзаря.
— Ты в пляжном как распасовщик?
— Я бьющий и спасающий, и в прыжках, и в падении — весь в песке, — заявил Овечкин в интервью FONBET.