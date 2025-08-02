Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.05
П2
3.35
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.05
П2
3.26
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ростов
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
4.15
Футбол. Первая лига
19:30
Чайка
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.20
П2
3.10
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.74
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Пари Нижний Новгород
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.03
П2
1.73

Овечкин рассказал, почему не сыграл за футбольное «Динамо» этим летом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, планирует ли еще раз поиграть в футбол за московское «Динамо».

Источник: Getty Images

Летом 2022-го Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом», где отметился голом в начале матча.

— Ты знаешь, что «Динамо» хочет стать чемпионом в этом году?

— Я надеюсь. Переживал два года назад, когда была возможность обыграть «Краснодар», но «Краснодар» не позволил. В этом году «Динамо» как раз позволило «Краснодару» стать чемпионом.

— Больше не планируешь играть за «Динамо» в футбол?

— Сейчас куда, у них сезон.

— Были же выставочные игры.

— Я отдыхал, играл в волейбол. Обыгрывал Кобзаря.

— Ты в пляжном как распасовщик?

— Я бьющий и спасающий, и в прыжках, и в падении — весь в песке, — заявил Овечкин в интервью FONBET.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше