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Тренер «Акрона» Тедеев высказался о грядущем матче со «Спартаком» в РПЛ

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который состоится в воскресенье, 3 августа.

Источник: Чемпионат.com

Также специалист высказался об отношении нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы к этой встрече.

«Что касается индивидуальных способностей Дзюбы, не думаю, что Артём разделяет игры на важные и неважные. Он всегда отдаёт себя на 100%. Уверен, что в игре со “Спартаком” будет то же самое. Самое главное, нам всем подойти к этому матчу хорошо физически.

Понимаю, что предстоит тяжёлый матч с сильным соперником и надо к нему готовиться соответствующим образом. Понимаем и знаем способности игроков «Спартака», но для нас важно в этой ситуации оставаться самими собой и думать только о победе«, — сказал Тедеев в эфире программы “Все на Матч!” на “Матч ТВ”.

Матч между «Акроном» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск. После двух туров Российской Премьер-Лиги команда Тедеева набрала четыре очка и занимает второе место. Красно-белые заработали три очка и располагаются на 10-й строчке.

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