Тренер «Акрона» Тедеев высказался о грядущем матче со «Спартаком» в РПЛ

Также специалист высказался об отношении нападающего тольяттинской команды Артёма Дзюбы к этой встрече.
«Что касается индивидуальных способностей Дзюбы, не думаю, что Артём разделяет игры на важные и неважные. Он всегда отдаёт себя на 100%. Уверен, что в игре со “Спартаком” будет то же самое. Самое главное, нам всем подойти к этому матчу хорошо физически.
Понимаю, что предстоит тяжёлый матч с сильным соперником и надо к нему готовиться соответствующим образом. Понимаем и знаем способности игроков «Спартака», но для нас важно в этой ситуации оставаться самими собой и думать только о победе«, — сказал Тедеев в эфире программы “Все на Матч!” на “Матч ТВ”.
Матч между «Акроном» и «Спартаком» пройдёт на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск. После двух туров Российской Премьер-Лиги команда Тедеева набрала четыре очка и занимает второе место. Красно-белые заработали три очка и располагаются на 10-й строчке.