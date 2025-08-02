Тренер «Акрона» Тедеев высказался о грядущем матче со «Спартаком» в РПЛ

Понимаю, что предстоит тяжёлый матч с сильным соперником и надо к нему готовиться соответствующим образом. Понимаем и знаем способности игроков «Спартака», но для нас важно в этой ситуации оставаться самими собой и думать только о победе«, — сказал Тедеев в эфире программы “Все на Матч!” на “Матч ТВ”.