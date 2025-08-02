Мостовой: в «Краснодаре» не будут делать выводы по Мусаеву, если клуб проиграет «Динамо»

«Вряд ли в “Краснодаре” будут делать какие-то выводы по Мусаеву, если команда проиграет третий матч подряд. Всегда было так, что у кого-то начало не очень, а у кого-то — хорошее. Уже потом всё встанет на свои места. Если говорить конкретно о матче, “Краснодар” — немного фаворит, шансы 55 на 45. Команда играет дома и дважды подряд проиграла, а “Динамо” с натяжкой обыграло “Сочи”, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.