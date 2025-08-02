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Мостовой: в «Краснодаре» не будут делать выводы по Мусаеву, если клуб проиграет «Динамо»

Экс-полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и московским «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча пройдёт сегодня, 2 августа. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

«Вряд ли в “Краснодаре” будут делать какие-то выводы по Мусаеву, если команда проиграет третий матч подряд. Всегда было так, что у кого-то начало не очень, а у кого-то — хорошее. Уже потом всё встанет на свои места. Если говорить конкретно о матче, “Краснодар” — немного фаворит, шансы 55 на 45. Команда играет дома и дважды подряд проиграла, а “Динамо” с натяжкой обыграло “Сочи”, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.

Подопечные Мурада Мусаева проиграли «Локомотиву» (1:2) во 2-м туре чемпионата России и уступили «Крыльям Советов» (1:2) в групповом этапе Пути РПЛ Фонбет Кубка России. «Динамо» в 1-м туре Пути РПЛ одержало победу над «Сочи» (3:2).