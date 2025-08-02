Мостовой: отсутствие Роши будет сказываться на ЦСКА на протяжении сезона

«Что касается трансферных новостей в ЦСКА, всегда будет две стороны: верх или вниз. Роша — очень серьёзный защитник, которого будет не хватать ЦСКА на протяжении всего сезона. Понятно, что незаменимых футболистов нет, но Рошу можно заменить на один -два матча. Но сезон состоит из 40 матчей! Попробуй замени! Отсутствие Роши будет сказываться на ЦСКА. В любом случае у армейцев будут усиления — трансферное окно открыто до сентября. Вместо ушедших кто-то приходит или выстреливает, как Кисляк. Кто его знал ещё год назад?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.