Вадим Раков рассказал, в чём заключается феномен Алексея Батракова

«Повторюсь, что очень умный футболист. Из сильных сторон у него открывания между линиями и проникающие передачи. Батрак может отдать передачу, которая перевернёт игру. У него хороший удар и реализация. За счёт всего этого он сейчас топ», — сказал Раков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.