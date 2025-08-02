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Мостовой: кто-то говорит, что ЦСКА играет на багаже Николича. Так он сам был в клубе год!

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился о грядущем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА (3 августа).

Источник: Чемпионат.com

Также Мостовой высказался о влиянии экс-тренера армейцев Марко Николич на нынешний ЦСКА.

«“Зенит” — фаворит в матче с ЦСКА. Питерцы обидно потеряли очки в Казани. Такому клубу непозволительно так делать, но “Зенит” позволяет. Это синдром ещё прошлого чемпионата, когда команда упускала победы и умудрялась проигрывать.

Ещё месяц назад никто не знал, как Челестини выглядит. А сейчас ЦСКА выиграл Суперкубок России и одержал ещё несколько побед. Кто-то может сказать, что это багаж Николича. Так Николич сам был год в ЦСКА! Какой багаж?! В том же “Спартаке” до сих пор ищут багаж Абаскаля. Он уже проигрывает даже в Мексике», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.