«Спартак» готов платить Джику € 2 млн, «Фенербахче» просит за защитника € 6 млн — Sabah

Джику выступает в составе «Фенербахче» с октября 2023 года. За этот период защитник принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.