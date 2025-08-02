Вадим Раков предположил, что нужно «Локомотиву», чтобы бороться за топ-3 в РПЛ

«Больше хладнокровия. У “Локомотива” молодая команда — может быть, некоторые переживают. Нужно просто успокоиться и делать то, что умеют. Все молодые ребята с хорошей техникой, голова есть. Если ментально будут готовы, топ-3 “Локомотив” точно ждёт, — сказал Раков в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Егором Кабаком.