Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
16:00
Уфа
:
Шинник
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.05
П2
3.35
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.95
П2
3.26
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ростов
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
4.15
Футбол. Первая лига
19:30
Чайка
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.15
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Пари Нижний Новгород
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
4.74
X
4.03
П2
1.74

Экс-вратарь «Кайрата» рассказал, почему РПЛ сильнее КПЛ

Вратарь «Ахмата» и бывший футболист алматинского «Кайрата» Вадим Ульянов сказал, чем отличаются чемпионаты России и Казахстана, сообщают Vesti.kz со ссылкой на «РБ Спорт».

Источник: ФК "Ахмат"

Ульянов в этом году перебрался в «Ахмат» из «Кайрата» на правах свободного агента.

«Уровень чемпионатов Казахстана и России сильно отличается. Первые пять команд из Казахстана играют примерно на уровне РПЛ. Класс футболистов тоже соответствует высшей лиге России, но отличия все равно большие. В РПЛ условия проведения матчей лучше — много болельщиков на стадионах, хорошие поля, уровень соперников гораздо выше. В Казахстане много борьбы и футболисты сильнее физически. Чемпионат России почти во всем превосходит Премьер-лигу Казахстана».

Ульянов провел в составе «Кайрата» 42 матча во всех турнирах и в прошлом году помог алматинскому клубу завоевать чемпионство в КПЛ.