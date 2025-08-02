Экс-вратарь «Кайрата» рассказал, почему РПЛ сильнее КПЛ

«Уровень чемпионатов Казахстана и России сильно отличается. Первые пять команд из Казахстана играют примерно на уровне РПЛ. Класс футболистов тоже соответствует высшей лиге России, но отличия все равно большие. В РПЛ условия проведения матчей лучше — много болельщиков на стадионах, хорошие поля, уровень соперников гораздо выше. В Казахстане много борьбы и футболисты сильнее физически. Чемпионат России почти во всем превосходит Премьер-лигу Казахстана».