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«Ни разу в жизни его не видел, клянусь». Радимов — о новичке «Спартака» Жедсоне

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о переходе португальца Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак», а также оценил целесообразность потраченных на него средств.

Источник: Чемпионат.com

«Обоснованно ли платить за Жедсона больше € 20 млн? Вы “Спартаку” позвоните, спросите. При чём здесь я? Чужие деньги считать ни мне, ни вам, я думаю, не надо. Давайте вот так. У людей есть средства, и они их тратят. Если эти деньги законным путём были добыты, почему мы должны кого-то осуждать или что-то советовать?

Кто сильнее: Жедсон из «Спартака» или зенитовец Жерсон? Дайте два тура посмотрим, хоть один, и позвоните. Я вам скажу моё первое впечатление о Жедсоне. Ни разу в жизни его не видел, клянусь«, — приводит слова Радимова “Советский спорт”.

До перехода в «Бешикташ» в 2022 году Жедсон Фернандеш выступал в составе португальской «Бенфики». Ранее стамбульский клуб отчитался, что сумма трансфера Жедсона в «Спартак» составила € 20 млн, а € 7 млн прописаны в соглашении между клубами в качестве возможных бонусов.