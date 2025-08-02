«Ни разу в жизни его не видел, клянусь». Радимов — о новичке «Спартака» Жедсоне

«Обоснованно ли платить за Жедсона больше € 20 млн? Вы “Спартаку” позвоните, спросите. При чём здесь я? Чужие деньги считать ни мне, ни вам, я думаю, не надо. Давайте вот так. У людей есть средства, и они их тратят. Если эти деньги законным путём были добыты, почему мы должны кого-то осуждать или что-то советовать?