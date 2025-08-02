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ЦСКА продолжает перестройку: договорился об аренде Даниэля Руиса у «Мильонариоса»

Колумбиец скоро прилетит в Москву.

Источник: Getty Images

Московский ЦСКА договорился об аренде 24-летнего форварда Даниэля Руиса у «Мильонариоса» на год, сообщает инсайдер Мариано Ольсен. Отмечается, что в ближайшие часы футболист уже прилетит в Россию для прохождения медосмотра.

Подробности трансфера

По информации журналиста, сделка между ЦСКА и «Мильонариосом» скоро будет завершена. Она подразумевает выкуп красно-синими 80 процентов прав на футболиста при условии достижения им определенных показателей.

Даниэль в ближайшее время прилетит в Москву для прохождения медосмотра. Если он избежит травм и быстро адаптируется, то может стать ярким игроком в составе красно-синих.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 1,4 миллиона евро.

Кто такой Руис

В январе 2021 года Руис перешел в «Мильонариос» из «Форталезы» на правах аренды, а зимой 2022 года подписал полноценный контракт. За этот период колумбиец принял участие в 196 матчах во всех турнирах: отметился 22 голами и 33 результативными передачами.

Форвард также успел зарекомендовать себя в сборной Колумбии, за которую сыграл три матча.

Нападающего высоко ценят на родине, и ЦСКА возлагает на него большие надежды. У Руиса мощная левая нога, он способен играть практически на любой атакующей позиции: справа, слева (где его используют чаще всего) или в роли «десятки». Его называют вторым Хамесом Родригесом, что говорит о техничности и потенциале.

Перестройка в ЦСКА

Армейцы достаточно активны на трансферном рынке в летнее окно. В клубе идет масштабная перестройка. Из команды уже ушли шесть футболистов: Кристиян Бистрович, Миралем Пьянич, Рифат Жемалетдинов, Сауль Гуарирапа, Максим Мухин и Аббосбек Файзуллаев. Велика вероятность, что уедут из Москвы и Виллиан Роша с Келлвеном.

В то же время есть и приобретения. Недавно к ЦСКА присоединился 20-летний полузащитник Лионель Верде, теперь в Москву едет Руис. Также клуб интересуется еще несколькими молодыми игроками из Южной Америки, которые могут достойно заменить ушедших лидеров. Несмотря на спад в именах, именно такие футболисты нередко вытягивают команду и приносят результат. Поэтому наблюдать за армейцами в новом сезоне под руководством Фабио Челистини точно будет интересно.