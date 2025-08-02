ЦСКА продолжает перестройку: договорился об аренде Даниэля Руиса у «Мильонариоса»

В то же время есть и приобретения. Недавно к ЦСКА присоединился 20-летний полузащитник Лионель Верде, теперь в Москву едет Руис. Также клуб интересуется еще несколькими молодыми игроками из Южной Америки, которые могут достойно заменить ушедших лидеров. Несмотря на спад в именах, именно такие футболисты нередко вытягивают команду и приносят результат. Поэтому наблюдать за армейцами в новом сезоне под руководством Фабио Челистини точно будет интересно.