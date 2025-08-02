Павел Погребняк: все лидеры РПЛ будут в зоне турбулентности

«Осечки лидеров показывают, что чемпионат становится более сильным и конкурентоспособным, как и предыдущие два года. Все теряют очки. Несмотря на обилие звёзд в составе “Зенита”, всё равно команде приходится тяжело. Матч с “Рубином” это доказал. “Краснодар” вообще проигрывает, “Динамо” тяжело вкатывается. Все лидеры РПЛ будут в зоне турбулентности, поэтому очень интересно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.