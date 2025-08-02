Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Уфа
1
:
Шинник
0
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.05
П2
12.50
Футбол. Первая лига
17:30
КАМАЗ
:
Челябинск
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.95
П2
3.26
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ростов
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.50
П2
4.20
Футбол. Первая лига
19:30
Чайка
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.15
П2
2.90
Футбол. Премьер-лига
20:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.75
П2
3.75
Футбол. Премьер-лига
20:30
Пари Нижний Новгород
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.24
X
4.17
П2
1.66

Павел Погребняк: все лидеры РПЛ будут в зоне турбулентности

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк заявил, что в нынешнем сезоне МИР РПЛ все команды будут конкурентоспособны, а лидеры будут допускать ошибки.

Источник: Чемпионат.com

«Осечки лидеров показывают, что чемпионат становится более сильным и конкурентоспособным, как и предыдущие два года. Все теряют очки. Несмотря на обилие звёзд в составе “Зенита”, всё равно команде приходится тяжело. Матч с “Рубином” это доказал. “Краснодар” вообще проигрывает, “Динамо” тяжело вкатывается. Все лидеры РПЛ будут в зоне турбулентности, поэтому очень интересно», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне РПЛ чемпионом впервые в истории стал «Краснодар», вторым финишировал «Зенит», тройку лучших замкнул ЦСКА, на четвёртом месте расположился «Спартак», на пятом — московское «Динамо».