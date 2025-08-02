ЭСК РФС поддержала решение Карасёва удалить Заболотного в матче «Спартак» — «Балтика»

Экспертно-судейская комиссия РФС поддержала решение главного судьи матча Мир Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Балтикой» (0:3) Сергея Карасёва об удалении с поля форварда красно-белых Антона Заболотного за нарушение на защитнике соперника Мингияне Бевееве. Эпизод произошёл на восьмой минуте встречи.