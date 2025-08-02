РФС признал ошибочным удаление Маркиньоса в матче «Спартак» — «Балтика»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочным удаление полузащитника московского «Спартака» Маркиньоса в матче второго тура РПЛ с калининградской «Балтикой». Об этом сообщается на сайте РФС.
«Спартак» 26 июля со счетом 0:3 в меньшинстве проиграл на своем поле калининградской команде. Форварда Антона Заболотного удалили на 11-й минуте за грубый фол после видеопросмотра, Маркиньос на 58-й получил вторую желтую за срыв перспективной атаки.
«Игрок “Балтики” Владислав Саусь, против которого нарушил правила Маркиньос, находился в положении “вне игры”, которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу “Спартака” без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу», — говорится в решении ЭСК.
Отмечается, что в соответствии с протоколом VAR, видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй желтой карточки.
Кроме того, ЭСК признала верным решение Сергея Карасева удалить Заболотного.
«Спартак» после двух туров занимает десятое место в таблице РПЛ.