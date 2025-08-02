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РФС признал ошибочным удаление Маркиньоса в матче «Спартак» — «Балтика»

Владислав Саусь находился в офсайде, который ассистент ошибочно не зафиксировал, поэтому бразильский полузащитник не мог сорвать перспективную атаку, решила экспертно-судейская комиссия РФС.

Источник: AP 2024

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочным удаление полузащитника московского «Спартака» Маркиньоса в матче второго тура РПЛ с калининградской «Балтикой». Об этом сообщается на сайте РФС.

«Спартак» 26 июля со счетом 0:3 в меньшинстве проиграл на своем поле калининградской команде. Форварда Антона Заболотного удалили на 11-й минуте за грубый фол после видеопросмотра, Маркиньос на 58-й получил вторую желтую за срыв перспективной атаки.

«Игрок “Балтики” Владислав Саусь, против которого нарушил правила Маркиньос, находился в положении “вне игры”, которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу “Спартака” без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу», — говорится в решении ЭСК.

Отмечается, что в соответствии с протоколом VAR, видеоассистент не мог вмешаться в игровую ситуацию, связанную со срывом перспективной атаки и вынесением второй желтой карточки.

Кроме того, ЭСК признала верным решение Сергея Карасева удалить Заболотного.

«Спартак» после двух туров занимает десятое место в таблице РПЛ.