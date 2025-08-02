РФС признал ошибочным удаление Маркиньоса в матче «Спартак» — «Балтика»

«Игрок “Балтики” Владислав Саусь, против которого нарушил правила Маркиньос, находился в положении “вне игры”, которое ассистент ошибочно не зафиксировал. Таким образом, Маркиньос не мог сорвать перспективную атаку. Судье следовало назначить свободный удар в пользу “Спартака” без вынесения дисциплинарных санкций Маркиньосу», — говорится в решении ЭСК.