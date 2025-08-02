Игрок «Крыльев Советов» Вадим Раков забил в третьем подряд матче РПЛ

Встреча проходит в эти минуты. «Крылья Советов» выигрывают со счётом 1:0.
Ранее Раков забил в домашнем матче 2-го тура с «Пари НН» (2:0) на 90+1-й минуте и в выездной игре 1-го тура с тольяттинским «Акроном» (1:1). Футболист самарцев единолично возглавляет гонку лучших бомбардиров Российской Премьер-Лиги.
Напомним, права на флангового нападающего принадлежит московскому «Локомотиву», 2 июля футболист перешёл в «Крылья Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.Читать дальше