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Дубль лучшего бомбардира РПЛ принес «Крыльям» победу над «Ростовом»

Встреча завершилась со счетом 4:1. 20-летний Вадим Раков забил четыре гола в первых трех турах чемпионата России.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Ростов» со счетом 4:1 в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Вадим Раков (11-я и 74-я минуты), Сергей Божин (56) и Максим Витюгов (84). У проигравших отличился Егор Голенков (66).

На 76-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ростова» Виктор Мелехин.

20-летний Раков, который арендован у московского «Локомотива», стал первым игроком «Крыльев Советов», забивавшим в первых трех матчах за клуб в чемпионатах России. С четырьмя голами он возглавляет список лучших бомбардиров сезона РПЛ.

30-летний Божин забил первый гол за «Крылья Советов» в чемпионатах России, спустя почти девять лет после дебютного матча за клуб.

«Крылья Советов» с 7 очками вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» (без очков) расположился на 14-й строчке.

В следующем туре «Крылья Советов» 9 августа примут калининградскую «Балтику», «Ростов» днем позже дома сыграет с «Пари НН».

Ростов
1:4
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
2.08.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 9577 зрителей
Главные тренеры
Джонатан Альба
Магомед Адиев
Голы
Ростов
Егор Голенков
(Мохаммад Мохеби)
66′
Крылья Советов
Вадим Раков
(Кирилл Печенин)
11′
Сергей Божин
(Вадим Раков)
56′
Вадим Раков
(Николай Рассказов)
74′
Максим Витюгов
(Николай Рассказов)
84′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
87
Андрей Лангович
33′
18
Константин Кучаев
5
Данила Прохин
69
Егор Голенков
4
Виктор Мелехин
64′
76′
40
Илья Вахания
57
Илья Жбанов
58′
6
Александр Тарасов
10
Кирилл Щетинин
58′
8
Алексей Миронов
86′
62
Иван Комаров
58′
99
Тимур Сулейманов
88′
9
Мохаммад Мохеби
81′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
4
Александр Солдатенков
47
Сергей Божин
7
Вадим Раков
6
Сергей Бабкин
9
Алексей Сутормин
63′
15
Николай Рассказов
90+2′
2
Кирилл Печенин
78′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
78′
19
Иван Олейников
26
Джимми Марин
63′
8
Максим Витюгов
14
Михайло Баньяц
56′
22
Фернандо Костанца
Статистика
Ростов
Крылья Советов
Желтые карточки
5
1
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
3
4
Угловые
2
2
Фолы
13
11
Офсайды
3
7
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти