Дубль лучшего бомбардира РПЛ принес «Крыльям» победу над «Ростовом»

Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли «Ростов» со счетом 4:1 в гостевом матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе победителей голы забили Вадим Раков (11-я и 74-я минуты), Сергей Божин (56) и Максим Витюгов (84). У проигравших отличился Егор Голенков (66).
На 76-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Ростова» Виктор Мелехин.
20-летний Раков, который арендован у московского «Локомотива», стал первым игроком «Крыльев Советов», забивавшим в первых трех матчах за клуб в чемпионатах России. С четырьмя голами он возглавляет список лучших бомбардиров сезона РПЛ.
30-летний Божин забил первый гол за «Крылья Советов» в чемпионатах России, спустя почти девять лет после дебютного матча за клуб.
«Крылья Советов» с 7 очками вышли на первое место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» (без очков) расположился на 14-й строчке.
В следующем туре «Крылья Советов» 9 августа примут калининградскую «Балтику», «Ростов» днем позже дома сыграет с «Пари НН».
Джонатан Альба
Магомед Адиев
Егор Голенков
(Мохаммад Мохеби)
66′
Вадим Раков
(Кирилл Печенин)
11′
Сергей Божин
(Вадим Раков)
56′
Вадим Раков
(Николай Рассказов)
74′
Максим Витюгов
(Николай Рассказов)
84′
1
Рустам Ятимов
87
Андрей Лангович
33′
18
Константин Кучаев
5
Данила Прохин
69
Егор Голенков
4
Виктор Мелехин
64′
76′
40
Илья Вахания
57
Илья Жбанов
58′
6
Александр Тарасов
10
Кирилл Щетинин
58′
8
Алексей Миронов
86′
62
Иван Комаров
58′
99
Тимур Сулейманов
88′
9
Мохаммад Мохеби
81′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
4
Александр Солдатенков
47
Сергей Божин
7
Вадим Раков
6
Сергей Бабкин
9
Алексей Сутормин
63′
15
Николай Рассказов
90+2′
2
Кирилл Печенин
78′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
78′
19
Иван Олейников
26
Джимми Марин
63′
8
Максим Витюгов
14
Михайло Баньяц
56′
22
Фернандо Костанца
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти