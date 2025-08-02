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«Динамо» становится больше похоже на «Ростов». Мусаев — перед игрой с бело-голубыми

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о своих ожиданиях от матча с московским «Динамо» в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится сегодня, 2 августа.

«От того, что мы сегодня хотим выиграть, этот матч не принципиально отличается от остальных. “Динамо” — сильный соперник. Думаю, что нас ждёт интересный матч. Мы хотели бы сегодня выиграть. “Динамо” стало более агрессивно прессинговать в центре поля. Поменялась структура атаки. “Динамо” становится больше похоже на “Ростов”, но игроки выше уровнем», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после двух туров чемпионата России «быки» набрали три очка и занимают девятое место в таблице. Бело-голубые заработали четыре очка и располагаются на седьмой строчке.

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