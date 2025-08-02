«Локомотив» победил «Пари НН» в Грозном. Команды забили пять мячей на двоих

В первом тайме нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв открыл счёт в этой игре. Во втором тайме Вячеслав Грулёв и Алексей Батраков забили на 60-й и 59-й минутах соответственно. Сергей Пиняев вышел на замену и укрепил преимущество московского клуба на 62-й, а через девять минуть нападающий номинальных хозяев Тьяго Весино забил финальный гол.