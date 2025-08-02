«Локомотив» победил «Пари НН» в Грозном. Команды забили пять мячей на двоих

Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи 3:2 в пользу железнодорожников.
В первом тайме нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв открыл счёт в этой игре. Во втором тайме Вячеслав Грулёв и Алексей Батраков забили на 60-й и 59-й минутах соответственно. Сергей Пиняев вышел на замену и укрепил преимущество московского клуба на 62-й, а через девять минуть нападающий номинальных хозяев Тьяго Весино забил финальный гол.
После трёх туров чемпионата России «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова набрал девять очков и возглавила турнирную таблицу. Нижегородская команда, которую возглавляет Алексей Шпилевский, не набрала очков и идёт 15-й.
Алексей Шпилевский
Михаил Галактионов
Вячеслав Грулев
60′
Тьяго Весино
71′
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
29′
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
59′
Сергей Пиняев
(Артем Карпукас)
62′
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
85′
25
Свен Карич
83′
40
Олакунле Олусегун
23
Хуан Камило Кастильо
20
Хуан Мануэль Боселли
58′
29
Лука Веснер Тичич
24
Эдгардо Фаринья
43′
46′
22
Никита Каккоев
27
Вячеслав Грулев
45+2′
63′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
63′
21
Реналдо Сефас
8
Мамаду Майга
63′
9
Тьяго Весино
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
1′
46′
2
Кристиан Рамирес
19
Александр Руденко
61′
9
Сергей Пиняев
90+10′
83
Алексей Батраков
70′
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
72′
84′
90
Данила Годяев
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти