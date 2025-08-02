Матч «Пари НН» — «Локомотив» в Грозном посетили 232 человека

Игру, которая прошла в Грозном, посетили 232 человека. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
«Пари НН» не может проводить домашние матчи на стадионе в Нижнем Новгороде в связи с ремонтными работами.
Матч 1-го тура РПЛ «Пари НН» — «Краснодар» (0:3), который прошел в Казани, посетили 2142 человека.
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
2.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Михаил Галактионов
Голы
Пари Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
60′
Тьяго Весино
71′
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
29′
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
59′
Сергей Пиняев
(Артем Карпукас)
62′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
85′
25
Свен Карич
82′
40
Олакунле Олусегун
23
Хуан Камило Кастильо
20
Хуан Мануэль Боселли
57′
29
Лука Веснер Тичич
24
Эдгардо Фаринья
43′
46′
22
Никита Каккоев
27
Вячеслав Грулев
45+2′
62′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
62′
21
Реналдо Сефас
8
Мамаду Майга
62′
9
Тьяго Весино
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
19
Александр Руденко
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
1′
46′
2
Кристиан Рамирес
75′
7
Зелимхан Бакаев
61′
9
Сергей Пиняев
90+10′
83
Алексей Батраков
70′
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
72′
84′
90
Данила Годяев
Статистика
Пари Нижний Новгород
Локомотив
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
10
6
Угловые
4
7
Фолы
16
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти