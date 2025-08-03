Мусаев объяснил, почему Перрен не попал в заявку «Краснодара» на игру с «Динамо» Москва

«У Перрена повреждение четырёхглавой мышцы бедра. Ничего серьёзного, но я думаю, что две недели понадобится. Должны быть аккуратны, у него не было сборов, поэтому я думаю, что он в конце следующей недели потихоньку начнёт работать. Может быть, к Кубку с “Динамо” в Москве уже будет немножко готов», — сказал Мусаев на пресс-конференции.