Мусаев объяснил, почему Перрен не попал в заявку «Краснодара» на игру с «Динамо» Москва

«У Перрена повреждение четырёхглавой мышцы бедра. Ничего серьёзного, но я думаю, что две недели понадобится. Должны быть аккуратны, у него не было сборов, поэтому я думаю, что он в конце следующей недели потихоньку начнёт работать. Может быть, к Кубку с “Динамо” в Москве уже будет немножко готов», — сказал Мусаев на пресс-конференции.
Напомним, Перрен перешёл в «Краснодар» 23 июля 2025 года. Французский полузащитник подписал с «быками» трёхлетний контракт.
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
2.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена, 25451 зритель
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Валерий Карпин
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
87′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
98
Сергей Петров
35′
15
Лукас Оласа
9
Джон Кордоба
74′
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
80′
11
Жоау Батчи
84′
14
Густаво Фуртадо Сантос
7
Виктор Са
74′
88
Никита Кривцов
90+4′
10
Эдуард Сперцян
90′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
74′
90
Дэвид Мозес Кобнан
Динамо
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
79′
74
Даниил Фомин
13′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
13
Николя Муми Нгамале
2
Николас Маричаль
44
Антонио Диас Рубенс
76′
19
Бактиер Зайнутдинов
30
Дмитрий Александров
76′
56
Леон Зайдензаль
91
Ярослав Гладышев
62′
77
Денис Макаров
50
Александр Кутицкий
42′
76′
52
Егор Смелов
Статистика
Краснодар
Динамо
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
17
3
Удары в створ
5
0
Угловые
5
0
Фолы
10
15
Офсайды
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти