Карпин оценил игру новичка «Динамо» Рубенса в матче с «Краснодаром»

— Клуб занимается этими вещами. Если что-то случится, вы об этом узнаете. Трансферная кампания — это прерогатива клуба, мне же надо заниматься командой и работать с теми, кто есть, — приводит слова Карпина пресс-служба клуба на официальном сайте.