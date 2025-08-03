Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:30
СКА-Хабаровск
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.11
П2
3.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Волга
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
1
:
Крылья Советов
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
2
:
Челябинск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Родина
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Шинник
0
П1
X
П2

Новичок «Аль-Насра» Жоау Феликс попросил Батракова дать ему свой номер телефона

Новобранец саудовского «Аль-Насра», португальский вингер Жоау Феликс обратился с просьбой к полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в соцсетях рассказала ведущая ютуб-канала «Локо» Ирина Подшибякина.

«Несколько дней назад в запрещенной сети одному игроку РПЛ (в комментариях Подшибякина раскрыла, что это Батраков — прим. Sport24) приходит запрос на переписку от Жоау Феликса. Тот не поверил, подумав, что просто фейк. Проходит несколько часов, и он заходит в эту сеть, потому что друг прислал видео, открывает запросы, а там аккаунт с 12 млн подписчиков и сообщение с просьбой поделиться номером своим или агента в WhatsApp. Просто вот так, просто сообщением», — написала ведущая.

Отметим, что за «Аль-Наср» Феликса также выступает легендарный португальский футболист Криштиану Роналду.

В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 4 матча и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 12 миллионов евро.

Пари Нижний Новгород
2:3
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 3
2.08.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена, 232 зрителя
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Михаил Галактионов
Голы
Пари Нижний Новгород
Вячеслав Грулев
60′
Тьяго Весино
71′
Локомотив
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
29′
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
59′
Сергей Пиняев
(Артем Карпукас)
62′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
85′
25
Свен Карич
82′
40
Олакунле Олусегун
23
Хуан Камило Кастильо
20
Хуан Мануэль Боселли
57′
29
Лука Веснер Тичич
24
Эдгардо Фаринья
43′
46′
22
Никита Каккоев
27
Вячеслав Грулев
45+2′
62′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
62′
21
Реналдо Сефас
8
Мамаду Майга
62′
9
Тьяго Весино
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
19
Александр Руденко
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
1′
46′
2
Кристиан Рамирес
75′
7
Зелимхан Бакаев
61′
9
Сергей Пиняев
90+5′
83
Алексей Батраков
70′
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
72′
84′
90
Данила Годяев
Статистика
Пари Нижний Новгород
Локомотив
Желтые карточки
5
4
Удары (всего)
12
10
Удары в створ
10
6
Угловые
4
7
Фолы
16
10
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти