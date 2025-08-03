Новичок «Аль-Насра» Жоау Феликс попросил Батракова дать ему свой номер телефона

Об этом в соцсетях рассказала ведущая ютуб-канала «Локо» Ирина Подшибякина.
«Несколько дней назад в запрещенной сети одному игроку РПЛ (в комментариях Подшибякина раскрыла, что это Батраков — прим. Sport24) приходит запрос на переписку от Жоау Феликса. Тот не поверил, подумав, что просто фейк. Проходит несколько часов, и он заходит в эту сеть, потому что друг прислал видео, открывает запросы, а там аккаунт с 12 млн подписчиков и сообщение с просьбой поделиться номером своим или агента в WhatsApp. Просто вот так, просто сообщением», — написала ведущая.
Отметим, что за «Аль-Наср» Феликса также выступает легендарный португальский футболист Криштиану Роналду.
В нынешнем сезоне 20-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 4 матча и забил 4 гола. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 12 миллионов евро.
Алексей Шпилевский
Михаил Галактионов
Вячеслав Грулев
60′
Тьяго Весино
71′
Дмитрий Воробьев
(Зелимхан Бакаев)
29′
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
59′
Сергей Пиняев
(Артем Карпукас)
62′
30
Никита Медведев
2
Виктор Александров
85′
25
Свен Карич
82′
40
Олакунле Олусегун
23
Хуан Камило Кастильо
20
Хуан Мануэль Боселли
57′
29
Лука Веснер Тичич
24
Эдгардо Фаринья
43′
46′
22
Никита Каккоев
27
Вячеслав Грулев
45+2′
62′
77
Андрей Ивлев
88
Даниил Лесовой
62′
21
Реналдо Сефас
8
Мамаду Майга
62′
9
Тьяго Весино
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
19
Александр Руденко
85
Евгений Морозов
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
93
Артем Карпукас
24
Максим Ненахов
1′
46′
2
Кристиан Рамирес
75′
7
Зелимхан Бакаев
61′
9
Сергей Пиняев
90+5′
83
Алексей Батраков
70′
27
Николай Комличенко
10
Дмитрий Воробьев
72′
84′
90
Данила Годяев
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти