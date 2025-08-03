Новичок «Аль-Насра» Жоау Феликс попросил Батракова дать ему свой номер телефона

«Несколько дней назад в запрещенной сети одному игроку РПЛ (в комментариях Подшибякина раскрыла, что это Батраков — прим. Sport24) приходит запрос на переписку от Жоау Феликса. Тот не поверил, подумав, что просто фейк. Проходит несколько часов, и он заходит в эту сеть, потому что друг прислал видео, открывает запросы, а там аккаунт с 12 млн подписчиков и сообщение с просьбой поделиться номером своим или агента в WhatsApp. Просто вот так, просто сообщением», — написала ведущая.