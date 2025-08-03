Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
10:30
СКА-Хабаровск
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.20
П2
2.98
Футбол. Премьер-лига
13:30
Акрон
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.20
П2
1.72
Футбол. Первая лига
15:00
Спартак Кс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.53
X
2.98
П2
3.25
Футбол. Премьер-лига
15:45
Балтика
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.36
П2
6.60
Футбол. Премьер-лига
18:00
Зенит
:
ЦСКА
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.68
П2
5.42
Футбол. Первая лига
19:00
Факел
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.59
X
3.97
П2
8.50
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.12
П2
3.71
Футбол. Премьер-лига
20:30
Динамо Мх
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.05
П2
2.87
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
1
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Мусаев: когда у Кордобы мало голов, он начинает злиться. В среду еле выгнал его с поля

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о трудолюбии нападающего своей команды Джона Кордобы.

Источник: Чемпионат.com

Футболист забил единственный гол в матче 3-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (1:0).

«Джон такой человек, которому нужно всегда забивать. Даже если в каком-то упражнении он не забьёт гол, или в тренировке, когда она более тактического характера, у него мало голов, он начинает злиться, оставаться после тренировки дорабатывать.

Я сейчас говорил тоже, после игры с “Крыльями”, на следующий день у тех, кто играл много, была восстановительная тренировка, а у тех, кто играл меньше, — игровая тренировка. Там приехали ещё молодые футболисты. Он пришёл на тренировку. И я говорю: “Джон, тебе не надо, у тебя была большая нагрузка. Сегодня здесь скоростно-силовая, это неправильно — так тренироваться”. Еле выгнал его с поля, ну то есть он очень мотивирован и хочет забивать голы, для него это важно.

И мы видели сегодня, семья его была на матче, и там у него дочка его постоянно подгоняет, и для него она такой мой помощник. Его постоянно гонит: “Папа, давай забивай, забивай”. Поэтому я рад, что он забил, но на самом деле он и без голов проделал отличную работу в прошлых матчах, и к нему мало претензий», — сказал Мусаев на пресс-конференции.