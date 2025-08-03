Мусаев: когда у Кордобы мало голов, он начинает злиться. В среду еле выгнал его с поля

«Джон такой человек, которому нужно всегда забивать. Даже если в каком-то упражнении он не забьёт гол, или в тренировке, когда она более тактического характера, у него мало голов, он начинает злиться, оставаться после тренировки дорабатывать.



Я сейчас говорил тоже, после игры с “Крыльями”, на следующий день у тех, кто играл много, была восстановительная тренировка, а у тех, кто играл меньше, — игровая тренировка. Там приехали ещё молодые футболисты. Он пришёл на тренировку. И я говорю: “Джон, тебе не надо, у тебя была большая нагрузка. Сегодня здесь скоростно-силовая, это неправильно — так тренироваться”. Еле выгнал его с поля, ну то есть он очень мотивирован и хочет забивать голы, для него это важно.



И мы видели сегодня, семья его была на матче, и там у него дочка его постоянно подгоняет, и для него она такой мой помощник. Его постоянно гонит: “Папа, давай забивай, забивай”. Поэтому я рад, что он забил, но на самом деле он и без голов проделал отличную работу в прошлых матчах, и к нему мало претензий», — сказал Мусаев на пресс-конференции.