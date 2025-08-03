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Московское «Динамо» официально лишилось одного из иностранцев

Полузащитник Хорхе Карраскаль перешел из московского «Динамо» в бразильский клуб «Фламенго». Информация об этом появилась на официальном сайте клуба из Бразилии.

Источник: РИА "Новости"

«Главная особенность колумбийца — его универсальность. Обладая исключительной техникой, он играет на позиции атакующего полузащитника и легко адаптируется к различным позициям в атаке, демонстрируя дриблинг и отличное видение поля», — указано в представлении игрока.

Стороны заключили рабочее соглашение на четыре года.

Летом 2023 года Карраскаль перешел в московское «Динамо», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила €7 млн.

В Россию Карраскаль переехал в феврале 2022 года, когда на правах аренды перешел в московский ЦСКА из аргентинского «Ривер Плейта». 26 февраля 2022 года в матче против московского «Спартака» он дебютировал в чемпионате России. 20 марта 2022 года футболист забил первый мяч за ЦСКА в ворота «Рубина» (6:1). 20 мая 2022 года клуб выкупил Карраскаля у «Ривер Плейта» и заключил с ним контракт до 2026 года.