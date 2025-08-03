Ягудин предложил убрать из РПЛ легионеров и уравнять бюджеты команд

«Надо быть футбольным экспертом, чтобы понимать корень проблемы. Потому что порой причина провала глубоко. Как я понимаю, а я не эксперт… Мое мнение, что убери легионеров, люди чуть подсуетятся, чтобы быть в команде. Это мое мнение. И надо бюджеты команд в лигах как-то равнять. Потому что вы понимаете, что есть “Зенит” и есть “Балтика”. Как бороться? Никак!» — сказал Ягудин «СЭ».