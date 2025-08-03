Александр Мостовой: «Краснодар» был загнан в угол, команде кровь из носу нужна была победа

«До матча говорил, что шансы у “Краснодара” на победу 55 на 45. Команда была загнана в угол, ведь два раза подряд потерпела поражение. “Быкам” кровь из носу нужна была победа. Результат игры лишний раз показывает, что играют футболисты. Не будь Кордобы и не забей он этот гол в конце матча, кто-то бы махал руками. Джон взял мяч, прошёл, пробил и попал. Вот и всё!



Мы видели матчи “Динамо” до этого, команда чудом спаслась в игре с “Сочи”, да и до этого играли еле-еле. Но ещё рано делать выводы, это нужно делать через пять туров», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.