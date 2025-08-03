Феликс предложил помочь в переходе Батракова в европейский клуб

«Это было три дня назад. Мы переписывались с Феликсом. Он предложил своего агента для помощи в переговорах по одному клубу. Сначала переписывались с Феликсом, а потом с его представителем», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».
По словам представителя Батракова, планируется сохранить отношения, которые намечаются благодаря содействию Феликса.
Кузьмичев уточнил, что переговоры вернутся с европейским клубом.
20-летний Батраков в сезоне-2025/26 в 4 матчах забил 4 гола. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.